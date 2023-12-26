Нетрезвого мужчину задержали за стрельбу из пневматического пистолета на улице в Подольске

Полицейские задержали нетрезвого мужчину, устроившего стрельбу из пневматического пистолета на улице в Подольске . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

«Сегодня в дежурную часть 1 отдела полиции управления МВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение от местной жительницы о том, что возле одного из домов на ул. Филиппова мужчина производит выстрелы в хаотичном направлении из предмета, схожего с оружием. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел. Им оказался ранее судимый житель Ульяновской области 1987 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, у которого изъят пневматический пистолет. В результате инцидента пострадавших нет», – пояснили в пресс-службе.