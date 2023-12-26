Суд заочно арестовал бывшего главного следователя страны Довгия за попытку мошенничества

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест экс-главы главного следственного управления Следственного комитета России, а ныне адвоката Дмитрия Довгия по делу о попытке мошенничества. Об этом Business FM сообщили в суде. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Довгию меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель суда. Поскольку Довгий скрылся, мера пресечения сроком на два месяца начнет действовать с момента задержания или экстрадиции на территорию России.

Фигурант обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фабулу дела в суде не уточнили. Однако известно, что ему инкриминируется совершение преступления уже в период работы адвокатом.

Довгий состоит в реестре Адвокатской палаты Ленинградской области. Адвокатской деятельностью экс-следователь занялся после того, как отбыл девятилетний срок в колонии строгого режима за взятку и превышение должностных полномочий. Его бывший главный следователь страны получил в августе 2009 года.

Мосгорсуд установил, что деньги в размере 750 тысяч евро Довгий получил от бизнесмена Руслана Валитова, который был подозреваемым по делу о хищении и легализации более миллиона тонн нефти, принадлежащей компании «Томскнефть». По данным следствия, взятка была передана через бывшего сотрудника Главной военной прокуратуры Андрея Сагуру. Последний был осужден на восемь лет заключения.

После освобождения Довгий в статусе адвоката защищал фигурантов различных уголовных дел. В частности, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.