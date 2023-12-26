Суд вынес приговор следившему за российским военкором Коцем

Суд в Москве приговорил к одному году колонии общего режима 28-летнего Леонида Гутарова, который следил за военкором Александром Коцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

© Lenta.ru

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. По данным следствия, с 4 по 7 ноября Гутаров следил за квартирой семьи Коца, а также попытался обманом узнать у жены военкора сведения о его журналистской деятельности. Собранные данные Гутаров передал соучастнику через мессенджер.

За каждый день слежки мужчина получал по пять тысяч рублей от заказчика с Украины.