Суд приговорил следившего за домом военкора Коца к году тюрьмы

В Москве обвиняемого в слежке за военкором Александром Коцем Леонида Гутарова признали виновным и приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщила прокуратура в Telegram-канале. 28-летний москвич проходил по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Следствие установило, что Гутаров вместе с соучастником незаконно собирали данные о частной жизни журналиста Александра Коца для их передачи и распространения. Гутаров приехал к месту проживания журналиста и его семьи, где с 4 по 7 ноября наблюдал за домом. Затем подсудимый позвонил в квартиру потерпевшего и, представившись соседом сверху, попытался расспросить супругу мужчины, где он находится и чем занимается. Собранные сведения Гутаров передал сообщнику через мессенджер. Однако подельников задержали. В суде свою вину Гутаров признал. В итоге суд приговорил Гутарова к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также мужчину лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с распространением материалов, администрированием сайтов в интернете. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.