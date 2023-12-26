В Калининграде на соревнованиях между матерями участниц произошла драка

В Калининграде ссора двух матерей участниц соревнования закончилась уголовным делом. Об этом сообщает управление МВД по региону. Инцидент произошел на Тихоокеанской улице. Во время детских соревнований по гимнастике между матерями двух участниц произошел конфликт. Во время ссоры 36-летняя женщина схватила за кисть оппонентку и стала ее выворачивать. В результате 39-летняя пострадавшая обратилась в больницу, где медики диагностировали у нее перелом пальца. Женщина обратилась в полицию. В отношении второй участницы конфликта возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В раках законодательства предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.