В Днепропетровской области произошли взрывы

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«На Днепропетровщине слышны звуки взрывов», — говорится в публикации. При этом других подробностей издание не приводит.

Днем 26 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, предупредительные сигналы звучали в Харьковской области, а затем они распространились на другие регионы.