В Москве арестовали бизнес-тренера Сергея Галантера

Никулинский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бизнес-тренера Сергея Галантера, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Мадонна Кочина.

"Постановлением Никулинского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании ареста в отношении Галантера Сергея Владимировича на срок до 12 февраля 2024 года", - сказала представитель суда.

Галантер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Решение суда обвиняемый пока не обжаловал.