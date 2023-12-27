Подросток убил родную сестру из-за праздничных подарков

Подросток застрелил родную сестру, после чего был ранен родным братом из-за спора о подарках на Рождество.

© Unsplash

Трагедия произошла во Флориде накануне этого праздника, передаёт РИА Новости со ссылкой на шерифа округа Пайнеллас Боба Гуалтиери.

По его словам, сотрудники полиция задержали двоих темнокожих подростков 14 и 15 лет, а их 23-летняя темнокожая сестра скончалась от полученного ранения.

Уже установлено, что подростки поругались во время похода за подарками, а яблоком раздора стала зависть об их количестве. Причём братьев продолжился дома у их бабушки.

В какой-то момент один из юношей выхватил «свой пистолет» и стал угрожать 15-летнему брату прострелить голову, после вышел на улицу, где находилась его 23-летняя сестра с коляской в которой был младенец.

Разъярённого подростка это не остановило – поругавшись ещё и с сестрой, он выстрелил ей в грудь. На выстрел выбежал его 15-летний брат, который уже из своего пистолета совершил выстрел в кровного родственника.

В результате этой семейной кровавой разборки девушка скончалась от полученного ранения, у неё остались двое детей 11 месяцев и 6 лет. Раненного подростка удалось спасти, его вместе с братом задержали и обвинили в убийстве и покушении на убийство.