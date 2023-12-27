Подросток убил родную сестру из-за праздничных подарков
Подросток застрелил родную сестру, после чего был ранен родным братом из-за спора о подарках на Рождество.
Трагедия произошла во Флориде накануне этого праздника, передаёт РИА Новости со ссылкой на шерифа округа Пайнеллас Боба Гуалтиери.
По его словам, сотрудники полиция задержали двоих темнокожих подростков 14 и 15 лет, а их 23-летняя темнокожая сестра скончалась от полученного ранения.
Уже установлено, что подростки поругались во время похода за подарками, а яблоком раздора стала зависть об их количестве. Причём братьев продолжился дома у их бабушки.
В какой-то момент один из юношей выхватил «свой пистолет» и стал угрожать 15-летнему брату прострелить голову, после вышел на улицу, где находилась его 23-летняя сестра с коляской в которой был младенец.
Разъярённого подростка это не остановило – поругавшись ещё и с сестрой, он выстрелил ей в грудь. На выстрел выбежал его 15-летний брат, который уже из своего пистолета совершил выстрел в кровного родственника.
В результате этой семейной кровавой разборки девушка скончалась от полученного ранения, у неё остались двое детей 11 месяцев и 6 лет. Раненного подростка удалось спасти, его вместе с братом задержали и обвинили в убийстве и покушении на убийство.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Новосибирске полиция ищет мужчину, который стрелял в тренера детской секции.