Суд избрал запрет действий главе Кургана, подозреваемой по делу о халатности

В рамках дела о халатности суд избрал главе Кургана Елене Ситниковой меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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Об этом сообщили в пресс-службе Курганского городского суда.

«В отношении Ситниковой Е.В. избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — приводит сообщение ТАСС.

В отношении Ситниковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК России.