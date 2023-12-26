Суд избрал запрет действий главе Кургана, подозреваемой по делу о халатности

Главе Кургана избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий
В рамках дела о халатности суд избрал главе Кургана Елене Ситниковой меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Об этом сообщили в пресс-службе Курганского городского суда.
«В отношении Ситниковой Е.В. избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — приводит сообщение ТАСС.
В отношении Ситниковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК России.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник писало о задержании Ситниковой.