СК завершил дело о неуплате 424 млн рублей налогов подмосковной компанией по ремонту дорог

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела о неуплате более 424 млн рублей в отношении генерального директора организации, занимающейся ремонтом дорог в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате с организации, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, гендиректор и учредители организации, основным вид деятельности которой ремонт и обслуживание дорог, уклонились от уплаты налогов за 2018 и 2019 год на сумму более 424 млн рублей. Они включали заведомо ложные сведения о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость, после чего предоставляли их в территориальный налоговый отдел Московской области.

Как отметили в пресс-службе, чтобы возместить причиненный бюджетной системе РФ ущерб от преступления, следователи арестовали имущество обвиняемых и самой организации, а также расчетные счета в банках на общую сумму 600 млн рублей.