В общежитии Кемерово в ходе массовой драки был убит подросток

Шестнадцатилетний подросток был заколот ножом в центре Кемерово в ходе драки в общежитии с двумя другими подростками. Об этом сообщает в соцсетях следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Этой ночью около 1:40 по местному времени (21:00 мск 25 декабря) поступило сообщение об обнаружении в одном из общежитий в центральном районе Кемерово тела 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти и о госпитализации еще двоих с ножевыми ранениями.

Прибывшие на место следователи установили, что в ночь на 26 декабря в помещении одного их общежитий областного центра в ходе массового конфликта 16-летний подросток был ранен ножом в грудную клетку и сразу же скончался, а двое других подростков — 14 и 17 лет, получив ножевые ранения, были доставлены в больницу. Один из них, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии.