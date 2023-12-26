Убийство в новогоднюю ночь: уроженец Узбекистана зарезал 52 летнего мужчину, с которым познакомился в больнице
В Гурьевске будут судить уроженца Узбекистана, зарезавшего знакомого, который пригласил убийцу в свой дом. Об этом «Клопс» рассказали в прокуратуре Калининградской области и региональном СКР.
По версии следствия, в конце декабря 2022 года обвиняемый лежал в больнице, где познакомился с 52-летним жителем Гурьевского района. Тот пригласил нового приятеля в гости, несколько дней мужчины выпивали и во время празднования Нового года поссорились.
Обвиняемый напал на хозяина дома и 15 раз ударил его кухонным ножом в голову, шею и грудь. Потерпевший вскоре умер. Чтобы скрыть следы убийства, фигурант затащил тело в баню, пристроенную к дому, и попытался сжечь. Затем ушёл, прихватив из дома убитого телевизор с приставкой и ноутбук стоимостью 9 100 рублей.
4 января тело обнаружил родственник. Сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета установили личность подозреваемого, а 19 января его задержали и отправили в СИЗО. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). В декабре расследование завершили. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.