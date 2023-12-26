Российская школьница обвинила отчима в десятилетнем издевательстве

В ноябре подросток сбежала из дома, а когда через несколько дней ее нашли в одном из ресторанов быстрого питания, рассказала, что регулярно подвергается издевательствам со стороны отчима. По словам школьницы, она подвергалась насилию с пяти лет, а в сентябре 2023 года мужчина стал особенно жесток.