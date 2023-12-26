Двое мигрантов расчленили мать бойца СВО в российском регионе

В Набережных Челнах двое мигрантов расчленили мать бойца спецоперации (СВО), сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина рассказала сыну, что разводится с мужем, потому что влюбилась в 22-летнего мигранта из Средней Азии, и попросила 450 тысяч рублей на ипотеку. Мужчина перевел деньги. Вскоре ему дали отпуск, и он поехал к матери. Однако встретили его брат и отец.

Семья стала разыскивать женщину, но ни на работе, ни на съемной квартире ее не было. Тогда мужчины обратились в полицию. По камерам видеонаблюдения правоохранители установили, что 22 декабря из подъезда женщины вышли двое неизвестных со странными пакетами и выбросили их в коллектор.