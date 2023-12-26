В Кургане задержали главу города Елену Ситникову

Курган . Курганская область . Стало известно о задержании Елены Ситниковой, возглавлявшей Курган. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на региональное издание «Область 45».

Как рассказали источники СМИ в городской администрации, в операции участвовали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России . Причиной задержания называют уголовное дело о пожарах, иных подробностей пока нет.

Елена Ситникова работала в администрации Кургана с 1997 по 2018 год, затем была сотрудницей аппарата главы города и Курганской городской думы. С 2018 года – первый замглавы Кетовского округа. Главой областной столицы стала в 2021 году.