В российском регионе сообщили о хлопке газа в жилом доме

В одном из жилых домов Казани, по предварительным данным, произошел хлопок газа. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России в Telegram.

Сигнал поступил о хлопке газовоздушной смеси в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома на северо-западе города.

Один человек был эвакуирован прибывшими на место пожарными. Информация о происшествии уточняется, добавили в МЧС.