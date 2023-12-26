В российском регионе сообщили о хлопке газа в жилом доме

В одном из жилых домов Казани, по предварительным данным, произошел хлопок газа. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России в Telegram.
Сигнал поступил о хлопке газовоздушной смеси в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома на северо-западе города.
Один человек был эвакуирован прибывшими на место пожарными. Информация о происшествии уточняется, добавили в МЧС.
26 декабря газ взорвался в махачкалинской многоэтажке. После взрыва на площади 15 квадратных метров начался пожар. Пострадали два человека.
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