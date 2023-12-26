Два жителя Волгоградской области задержаны за выполнение заданий СБУ

Два жителя Волгоградской области задержаны за выполнение заданий Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает во вторник, 26 декабря, Telegram-канал SHOT. По данным источника, за каждую диверсию они получали 0,0038 биткоина.

Задержанные — 18-летний Андрей и 19-летний Евгений. Оба нигде не работают и не учатся. Стало известно, что 15 декабря молодые люди сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе Волгоградской области. Позже, 21 декабря, в нескольких километрах от того же места подожгли релейный шкаф. При этом жертв, пострадавших и задержек поездов в результате их действий удалось избежать.

Оба злоумышленника были оперативно задержаны. В их телефонах нашли переписку с одним и тем же украинским куратором. За два поджога заказчик перевел около 30 тысяч рублей. При обыске в домах задержанных были изъяты жидкость для розжига, банковские карты, телефоны и компьютеры, а также инструменты, которыми, предварительно, молодые люди скрывали оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога» УК РФ, максимальное наказание по которой составляет пять лет заключения.