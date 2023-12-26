Актёр из сериала «Слово пацана» отрицает свою вину в разбое и убийстве

Вчера стало известно, что Московский суд арестовал актёра Сергея Базанова, который сыграл роль Демида в популярном криминальном сериале «Слово пацана». Артиста обвинили в том, что он «действовал в составе группы, руководствовался корыстными мотивами» и совершил разбойное нападение и убийство.

СМИ, включая РИА Новости, сообщили, что Базанов и его сообщник не признали вину по делу об убийстве, совершённом в 2011 году. Несмотря на это, причастность обоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями и судебными экспертизами.

С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали.