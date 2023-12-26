МВД России объявило в розыск создателя "Масяни" Олега Куваева

МВД России объявило в розыск создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева. Это следует из базы розыска министерства. Куваева разыскивают по статье Уголовного кодекса. По какой конкретно, не уточняется. 22 декабря Минюст внес его в реестр иноагентов. В октябре следователи в Санкт-Петербурге завели уголовное дело в отношении Олега Куваева. Дело было возбуждено по статье 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". До этого Куваев создал ролик, в котором Масяня призывает российских военнослужащих сдаваться в плен украинской стороне с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2022 году Роскомнадзор обратился к владельцу сайта mult.ru с требованием удалить эпизод мультсериала "Масяня". Там заявили, что серия содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе спецоперации.