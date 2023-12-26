МВД России объявило в розыск иноагента Павла Мунтяна

Иностранного агента Павла Мунтяна* объявили в розыск в России по уголовной статье.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу розыска российского Министерства внутренних дел.

«Мунтян Павел Андреевич разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.

Статья, по которой его разыскивают, не уточняется.

В ведомстве заявили, что Мунтян выступал против СВО и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

22 декабря стало известно, что Хорошёвский суд Москвы оштрафовал иностранного агента Павла Мунтяна* на 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.