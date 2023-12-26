Черемушкинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по факту попытки сбыта наркотических средств в крупном размере

Черемушкинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 44-летней уроженки Нижегородской области по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по факту попытки сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Установлено, что обвиняемая, посредством мессенджера Telegram вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на совершения сбыта наркотических средств. Получив информацию о плане действий, она в октябре 2023 года отправилась в лесной массив с целью совершения закладок, имея при себе 30 свертков с наркотическими средствами в виде таблеток в общем количестве 90 штук. Сотрудниками правоохранительных органов обвиняемая задержана, что не позволило ей довести свой преступный умысел до конца. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.