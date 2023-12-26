Шестилетняя девочка в Орехово-Зуево поранилась об найденный на территории детского сада шприц

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств получения травмы шестилетней девочкой в результате укола шприцем, обнаруженным на территории детского сада в Орехово-Зуево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

«По предварительной информации, в дневное время 25 декабря 2023 года воспитанники одного из детских садов города Орехово-Зуево на прогулке обнаружили пустой шприц возле забора. В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти. Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время ее жизни и здоровью угрозы нет», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили. что надзорное ведомство взяло на свой контроль выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту территориальным отделом полиции.