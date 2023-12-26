В Приангарье расследуется уголовное дело о легализации доходов, полученных в результате контрабанды леса

«Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области установили свыше шестидесяти фактов незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов.Анализируя сведения, вносимые лесозаготовительными предприятиями в государственные реестры, полицейские выявили несовпадение объемов заготовленной и проданной древесины. При этом в документах одной из фирм обнаружились счета на приобретение лесоматериалов, по которым контрагенты поставки в адрес экспортёра фактически не осуществляли. Это указывало на недостоверность сведений о происхождении отправляемой за рубеж лесопродукции. При комплексной проверке организации сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области обнаружили 63 внешнеэкономических контракта, для реализации которых злоумышленники использовали поддельные бумаги.Оперативники установили, что в дальнейшем с целью легализации доходов, полученных противоправным путем, сообщники заключили договоры лизинга на приобретение крупногабаритных автомобилей. По предварительным подсчетам, в течение трех лет за пределы Российской Федерации было незаконно вывезено свыше 24 тысяч кубометров леса. Ущерб превысил 150 миллионов рублей. По версии следствия, криминальным бизнесом занимались финансовый директор организации и его сообщник.Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено 126 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 191.1 и 226.1 УК РФ. Кроме того, в отношении предполагаемого организатора противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 174.1 УК РФ. В настоящее время все дела соединены в одно производство. Один фигурант находится под домашним арестом. Другому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео