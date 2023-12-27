В Забайкалье мужчину подозревают в незаконной рубке леса на 1,4 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Местный житель Карымского района в Забайкальском крае подозревается в незаконной вырубке более 77 куб. м леса с ущербом в 1,4 млн рублей, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД России по регину.

"В отделение полиции по Дульдургинскому району МО МВД России "Агинский" поступило сообщение из участкового лесничества об обнаружении в 180 км от села Дульдурга незаконной рубки 110 деревьев породы лиственница и 25 деревьев породы сосна. Причиненный лесному фонду ущерб составил около 1 440 000 рублей", - говорится в сообщении.

В преступлении подозревается 48-летний житель Карымского района, ранее судимый в том числе за незаконную рубку. По предварительной информации, мужчина, не имея разрешительных документов на вырубку древесины, незаконно выпилил более 77 куб. м леса. В течение нескольких дней он вывез спиленные деревья на тракторе и сбыл их.