Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в убийстве матери на почве имущественного спора
Суд заключил под стражу 31-летнего жителя Балашихи, обвиняемого в убийстве матери на почве имущественного спора. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.
«По ходатайству следователя следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области судом арестован 31-летний местный житель, обвиняемый в убийстве своей 58-летней матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», – рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, 20 декабря между злоумышленником и его матерью произошла ссора из-за того, что женщина планировала продать квартиру, в которой они проживали. В ходе конфликта мужчина напал на свою родственницу с ножом и нанес ей множественные колото-резаные ранения в области живота и шеи. От полученных травм потерпевшая скончалась. На следующий день фигурант сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении, после чего был задержан. На допросе он признал свою вину в содеянном и раскрыл обстоятельства и мотив убийства.
«Следователями и криминалистами проведен осмотр, в ходе которого изъято орудие преступления. Назначены судебные экспертизы, среди которых медицинская и психолого-психиатрическая», – отметили в СК.