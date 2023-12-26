Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в убийстве матери на почве имущественного спора

По версии следствия, 20 декабря между злоумышленником и его матерью произошла ссора из-за того, что женщина планировала продать квартиру, в которой они проживали. В ходе конфликта мужчина напал на свою родственницу с ножом и нанес ей множественные колото-резаные ранения в области живота и шеи. От полученных травм потерпевшая скончалась. На следующий день фигурант сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении, после чего был задержан. На допросе он признал свою вину в содеянном и раскрыл обстоятельства и мотив убийства.