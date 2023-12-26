Нижегородские полицейские задержали сестер-«целительниц» по подозрению в совершении краж

В конце сентября 2023 года в отдел полиции по обслуживанию Московского района от 82-летней местной жительницы поступило сообщение о краже. Пенсионерка под предлогом переночевать пустила в свою квартиру двух женщин, с которыми познакомилась на улице. Позднее пожилую нижегородку, лежавшую на полу, нашла соцработница. Ее гостей в жилище не оказалось, а вот с шеи бабушки пропала золотая цепочка стоимостью 7 000 рублей. По словам потерпевшей, ей предложили выпить «святой» воды для проведения обряда. По результатам экспертизы было установлено, что в воду злоумышленницы добавили успокоительное средство. В аналогичной ситуации в марте текущего года оказалась 79-летняя жительница Советского района. Со слов пенсионерки, две незнакомки в ее квартире проводили обряд по восстановлению зрения, дав женщине выпить якобы освященной воды, после чего она очнулась в жилище одна. После визита «целительниц» пожилая нижегородка обнаружила пропажу с шеи золотой цепочки с крестиком и 200 000 рублей из тайника в ванной комнате. По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража». В ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ранее судимые за аналогичные преступления родные сестры в возрасте 54 и 58 лет, проживающие в Кировской области, задержаны и доставлены в ОВД. В настоящее время одной из фигуранток уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Полиция проверяет задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории города Нижнего Новгорода. Расследование продолжается.