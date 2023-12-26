Жительницу Ростовской области приговорили к 8,5 годам колонии за убийство мужа

Ростовская область, 26 декабря 2023. DON24.RU. В Ростовской области вынесли приговор 37-летней женщине, которая зарезала своего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. Инцидент произошел в июле 2023 года во дворе многоквартирного на улице Таганрогской в Ростове. Между супругами разгорелся конфликт, в ходе которого женщина ударила мужа ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. В отношении ростовчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». «Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - уточнили в пресс-службе ведомства.