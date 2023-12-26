На Урале директор школы, где насиловали учеников, предстанет перед судом

"По версии следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетними воспитанниками учебно-воспитательного учреждения на его территории совершены противоправные действия в отношении другого воспитанника. Обвиняемая не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации", - отметили в прокуратуре.