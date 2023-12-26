Полиция расследует обстрел маршрутки в Челябинске

Полицейские проверяет информацию о повреждении стекла в маршрутном такси в Челябинске. Об этом заявили сегодня в пресс-службе ГУМВД России по региону, пишет РИА Новости.

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Ранее в соцсетях и мессенджерах, посвященных Челябинску, была распространена информация, что неизвестный обстрелял маршрутку №35, в которой ехали люди, и повредил стекло.

По словам одной из пассажирок, у окна сидели ее дети. К счастью, никто не пострадал, отмечает Telegram-канал «Недураки и дороги в Челябинске».

По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, информация о повреждении стекла маршрутного такси сейчас проверяется.

«Сотрудники полиции свяжутся с представителями компании перевозчика для установления обстоятельств происшествия», — пояснили в ведомстве.