Ночной инцидент в районе порта Феодосии: что известно

В ночь на вторник, 26 декабря, власти Крыма сообщили об украинской атаке в районе порта Феодосии. «Рамблер» собрал последнюю информацию о нападении.

Заявления Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале, что после атаки в Феодосии оцепили территорию порта.

«На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», — сообщил Аксенов ранним утром.

Глава Крыма добавил, что на месте работают все профильные службы, и рассказал, что жителей нескольких домов отселят.

«Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов.

Эвакуация

РИА Новости Крым сообщило, что в Феодосии решили эвакуировать жителей домов, расположенных вблизи от торгового порта. Агентство отмечало, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и начался пожар.

Улица Десантников и еще несколько улиц в районе порта перекрыли. Туда направили автобусы, чтобы организованно увезти людей. Очевидцы рассказали, что эвакуированных отправляют в пункт временного сбора на базе городской школы номер девять.

Крымский мост

РБК обратило внимание, что в 02:31 в оперативном штабе сообщили о приостановке автомобильного движения через Крымский мост.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», —отмечали в штабе.