ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны РФ

"В результате проведенных УФСБ России по Чувашской Республике совместно с управлением "К" 4-й службы ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)", - отмечается в сообщении.