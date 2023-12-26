Полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже денег у 83-летней жительницы Московской области

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому г.о. и УМВД России по Рязанской области задержали подозреваемых в совершении кражи. Установлено, что злоумышленники под предлогом проверки газовой трубы проникли в квартиру 83-летней местной жительницы. Пока аферистка осматривала на кухне плиту и газовые трубы, отвлекая хозяйку, её подельник вскрыл дверь в спальню и шкаф, откуда похитил денежные средства. После чего они скрылись на автомобиле отечественного производства. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии в г. Рязань задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления уроженка Ленинградской области и житель Рязанской области. В ходе обыска в квартире правонарушителей полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, SIM-карты различных операторов сотовой связи, банковские карты, ордена и медали. Одинцовским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.