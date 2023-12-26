Сахалинца приговорили к 15 годам колонии за госизмену и подготовку диверсии

В Сахалинской области суд приговорил жителя региона к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса региона (ТЭК). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Сахалинской области, передает "Интерфакс". Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима. По данным УФСБ, мужчина 1980 года рождения осуществлял подготовку диверсии на объекте ТЭК под руководством украинских спецслужб. При задержании у него дома изъяли инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и средства связи, которые, как заявили в пресс-службе, содержали "большое количество террористического и экстремистского контента и переписку с координатором". 20 декабря суд отправил под арест обвиняемого в подготовке взрыва в Ставрополе.