Сахалинца за подготовку диверсии и госизмену приговорили к 15 годам лишения свободы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Сахалинский областной суд признал местного жителя виновным по уголовному делу о подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса и государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме и колонии, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.

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"Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Решением суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в управлении.