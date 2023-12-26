Умер экс-начальник МУР Василий Купцов

Бывший глава Московского уголовного розыска (МУР) Василий Купцов умер в возрасте 71 года, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

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По его словам, не стало бывшего начальника МУР, председателя Совета ветеранов московского управления МВД Василия Николаевича Купцова, которого по праву называли легендой МУРа. Бастрыкин добавил, что имя Купцова «войдет в славную историю МУРа», передает ТАСС.

Глава СК выразил соболезнования родным и близким Купцова, а также начальнику Главного управления угрозыска МВД генерал-лейтенанту полиции Виктору Голованову «в связи с невосполнимой потерей в рядах ветеранов органов внутренних дел».