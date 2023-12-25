Появилась информация о состоянии детей из поезда Тюмень — Адлер

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала в своем Telegram-канале, что у 105 из 124 детей, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, были обнаружены грипп и ОРВИ.

Пащенко пояснила, что в настоящее время в областной инфекционной больнице Саратова находятся 97 детей, остальные вернулись домой с родителями.

Среди заболевших, отметила глава Минздрава, 46 детей с диагнозом грипп А, и 35 с ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Все выписанные из больницы получают рекомендации по дальнейшему наблюдению, уточнила Пащенко. По прибытии домой они переходят под наблюдение педиатров Краснодонского района.