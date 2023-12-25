Появилась информация о состоянии детей из поезда Тюмень — Адлер

Пащенко рассказала о состоянии детей из поезда Тюмень — Адлер
Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала в своем Telegram-канале, что у 105 из 124 детей, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, были обнаружены грипп и ОРВИ.
Пащенко пояснила, что в настоящее время в областной инфекционной больнице Саратова находятся 97 детей, остальные вернулись домой с родителями.
Среди заболевших, отметила глава Минздрава, 46 детей с диагнозом грипп А, и 35 с ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.
Все выписанные из больницы получают рекомендации по дальнейшему наблюдению, уточнила Пащенко. По прибытии домой они переходят под наблюдение педиатров Краснодонского района.
Напомним, что 125 подростков из Луганской области были направлены в оздоровительный лагерь «Олимпийская Ребячка» (Тюменская область). Домой они направились 19 декабря на поезде Тюмень — Адлер.