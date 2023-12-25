Суд арестовал журналистку по делу о сотрудничестве с иностранной организацией

Лефортовский суд Москвы арестовал до февраля журналистку из Читы Нику Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией. Об этом сообщает РИА Новости. В суде подчеркнули, что ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 дней, до 24 февраля 2024 года. В публикации отмечается, что Новак обвиняется по статье "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". В пресс-релизе журналистка указана "представителем иностранной организации" — какой именно, не указано. Других подробностей в суде не привели из-за секретности дела. До этого Басманный районный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. В середине декабря сообщалось, что Кирилла Буданова объявили в розыск в России по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. На него завели дела по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "Содействие террористической деятельности", "Организация террористического сообщества и участие в нем" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".