За двое суток в Забайкалье произошло около 30 пожаров

В Забайкальском крае за минувшие выходные произошло 29 пожаров — чаще всего горел мусор, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

За выходные в крае было зарегистрировано 19 случаев возгорания мусора. Также сотрудники МЧС России ликвидировали пожары бани, стены жилого дома, торгового павильона и домашних вещей. Трижды горели надворные постройки – в Чернышевском, Шилкинском районах и в Чите.

23 декабря при пожаре домашних вещей в жилом доме Краснокаменска пострадал 31-летний мужчина. Он получил отравление угарным газом и был госпитализирован.