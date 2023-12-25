СМИ: актера из сериала «Слово пацана» арестовали по делу об убийстве предпринимателя

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца актера Сергея Базанова, сыгравшего в эпизодах сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Актера из сериала «Слово пацана» арестовали по делу об убийстве
© РИА Новости

По данным агентства, он является одним из фигурантов дела об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году.

Среди задержанных участников оргии в Москве оказалась актриса

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 февраля 2024 года», — отметила пресс-секретарь суда Кристина Протопопова

Напомним, что в 2011 году на Дзабиева в Большом Полуярославском пер. напали четверо неизвестных. Они выстрелили ему в голову из пистолета, забрали сумку, в которой находилось $900 тыс., и скрылись с места происшествия.

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