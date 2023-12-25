Актера из сериала «Слово пацана» арестовали по делу об убийстве

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца актера Сергея Базанова, сыгравшего в эпизодах сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, он является одним из фигурантов дела об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 февраля 2024 года», — отметила пресс-секретарь суда Кристина Протопопова