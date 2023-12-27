Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ

"Как было установлено в судебном заседании, 22 октября 2023 года гражданка, находясь на своем рабочем месте, допустила высказывания, которые содержали оскорбления в адрес России и россиян, обвинила военнослужащих российской армии в насилии <...> в ходе проведения специальной военной операции. В судебном заседании свидетели - работники рынка - показали, что делала она это неоднократно. Кроме этого, женщина демонстративно прослушивала песни на украинском языке. <…> Суд, рассмотрев представленные доказательства и выслушав показания свидетелей, пришел к выводу, что гражданка осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. <…>. Суд назначил виновной административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.