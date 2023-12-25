Корь выявили у студента МГУ

Случай кори выявили у студента Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, по этому факту проводится эпидемиологическое расследование.

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В пресс-службе уточнили, что речь идёт о студенте второго курса юридического факультета МГУ. Решение о проведении эпидемиологического расследования по факту регистрации случая кори было принято незамедлительно.