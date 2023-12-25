В Якутии в результате пожара погибли три человека

ТАСС, 25 декабря. Пожар произошел в одном из гаражей в поселке Хандыга в Якутии, три человека погибли. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного гаража на улице П. Алексеева в поселке Хандыга Томпонского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения гараж горел по всей площади - 48 кв. м. Обнаружено трое погибших", - говорится в сообщении.

По данным республиканской прокуратуры, погибшие - мужчины 1968, 1965 и 1962 годов рождения.