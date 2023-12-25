Бывшего зампреда Центробанка выпустили на свободу

Мосгорсуд освободил из-под стражи получившего семь лет колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, который был осужден за хищение активов «Инвестбанка» на 1,4 млрд рублей. Деловая газета "Взгляд"
«Суд определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И от наказания, назначенного по ч. 4 ст.160 УК РФ на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи истечением сроков давности уголовного преследования», — говорится в сообщении. Газета.Ru
Таганский суд Москвы 19 сентября приговорил Корищенко к семи годам колонии и 1 млн рублей штрафа. ТАСС