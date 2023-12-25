Бывшего зампреда Центробанка выпустили на свободу

Мосгорсуд освободил из-под стражи получившего семь лет колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, который был осужден за хищение активов «Инвестбанка» на 1,4 млрд рублей. Деловая газета "Взгляд"