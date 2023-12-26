По инициативе Черемушкинского межрайонного прокурора лица привлечены к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Черемушкинской межрайонной прокуратурой проведена проверка в отношении общества с ограниченный ответственностью в связи с поступлением сведений о приеме на работу бывшего государственного служащего и непредоставлении соответствующей информации по прежнему месту службы. Установлено, что в мае 2023 года в организацию принят на должность сотрудника досмотра работник, ранее занимавший должность инспектора отдела безопасности УФСИН России по одному из субъектов РФ (должность включена в соответствующий перечень должностей федеральной государственной гражданской службы). В нарушение ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, руководитель организации не сообщил в установленный законом десятидневный срок в УФСИН России по субъекту РФ о заключении трудового договора с указанным работником. Черемушкинской межрайонной прокуратурой в адрес директора общества внесено представление, возбуждены в отношении директора и организации дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ (назначены штрафы). По представлению прокурора в организации устранены допущенные нарушения требований антикоррупционного законодательства, работникам указано на их неукоснительное соблюдение при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих.