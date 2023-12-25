В Москве задержали 31 участника массовой оргии

Как сообщалось, в Москве полиция задержала 31 человека за участие в массовой оргии в сауне, заподозрив некоторых в занятии однополым сексом. Lenta.ru

По информации SHOT, задержанные устроили оргию в сауне на третьем этаже торгового центра на Волгоградском проспекте. Местные жители вызвали полицию из-за шума. Прибывшие на место правоохранители увидели в сауне много голых женщин и мужчин, большое количество алкоголя. Как пишет канал, по помещению также были разбросаны контрацептивы и смазка. News.ru