Двое жителей Мытищ признаны виновными в убийстве москвича с целью завладения его квартирой

В Московской области вынесен приговор по уголовному делу о покушении на мошенническое хищение квартиры и убийстве ее собственника. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий.

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям города Мытищи: 35-летней женщине и 50-летнему мужчине. Они признаны судом виновными в покушении на мошенничество и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», – рассказала Врадий.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года они обманным способом склонили своего знакомого, ведущего асоциальный образ жизни, к составлению завещания, по которому московская квартира мужчины стоимостью 14,5 млн руб. после его смерти переходила третьим лицам. В дальнейшем подсудимые планировали завладеть и продать данную недвижимость.

Для реализации задуманного женщина пригласила к себе в гости потерпевшего и во время общения подсыпала в его бокал с пивом наркотическое вещество. Затем она переместила тело мужчины в дер. Никульское города Мытищи и оставила его на автобусной остановке, где потерпевший скончался от острой интоксикации. Переоформить квартиру подсудимые не успели, поскольку были задержаны.