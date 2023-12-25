Появились подробности закончившейся задержаниями оргии в Москве

Участников массовой оргии в Москве задержали за ругань в общественном месте. Такие подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, участники секс-вечеринки были недовольны тем, что сотрудники полиции сорвали мероприятие, и принялись ругаться матом. За это одного из задержанных отправили под арест на 15 суток, еще несколько участников оргии ждут судебных заседаний.

Известно, что всего по итогам полицейского рейда были задержаны более 30 человек.