Пограничники изъяли у астраханца полтонны осетровых рыб

"Пограничным управлением ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области пресечена попытка незаконного оборота водных биологических ресурсов. У жителя Астрахани в ходе осмотра автотранспортного средства иностранного производства и принадлежащего ему гаражного помещения обнаружено 132 экземпляра рыб осетровых видов, общим весом почти 535 кг. Документы, подтверждающие законность происхождения рыбной продукции, отсутствовали. Рыбная продукция и транспортное средство изъяты", - говорится в сообщении.