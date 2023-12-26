Подозреваемую в мошенничестве при продаже телефона задержали на юге Москвы

Сотрудники полиции задержали девушку, подозреваемую в мошенничестве на сумму около 140 тыс. руб. при продаже смартфона в Москве. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве.

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 26-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве при продаже смартфона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году в полицию обратился 18-летний молодой человек, который сообщил, что в интернете нашел объявление о продаже смартфона и созвонился с продавцом. Обговорив условия сделки, он перевел деньги на указанный банковский счет, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Ущерб составил 140 тыс. руб.