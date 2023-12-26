Подозреваемую в мошенничестве при продаже телефона задержали на юге Москвы
Сотрудники полиции задержали девушку, подозреваемую в мошенничестве на сумму около 140 тыс. руб. при продаже смартфона в Москве. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве.
«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 26-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве при продаже смартфона», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году в полицию обратился 18-летний молодой человек, который сообщил, что в интернете нашел объявление о продаже смартфона и созвонился с продавцом. Обговорив условия сделки, он перевел деньги на указанный банковский счет, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Ущерб составил 140 тыс. руб.
Как указано в материале, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). 26-летняя подозреваемая задержана. В результате обыска места проживания задержанной полицейские обнаружили и изъяли несколько мобильных телефонов и банковские карты, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.