В России в 2023 году произошло 350 тыс. пожаров

Порядка 7,2 тыс. человек погибли при пожарах, произошедших в России в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В течение 2023 года пожарно-спасательные подразделения реагировали на более чем 350 тыс. пожаров, в которых погибло порядка 7,2 тыс. человек, более 26 тыс. - спасены", - сказали в ведомстве.

По сравнению с 2022 годом, как отмечают в МЧС, число пожаров снизилось на 1,5%, а гибель в огне - на 2%.

Отмечается и снижение в 2,5 раза числа погибших в результате чрезвычайных ситуаций. Спасти удалось около 50 тыс. человек.

"С начала года произошло 288 чрезвычайных ситуаций, а также более 3,8 тыс. происшествий. В целом, количество ЧС ниже среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.

По сравнению с 2022 годом количество происшествий на воде сократилось на 4%, гибель на воде - на 1%.

Также сотрудники МЧС в течение года выезжали на 100 тыс. ДТП, на которых спасли 16 тыс. человек.